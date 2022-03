PORDENONE - Per la prima volta, dopo circa un mese, tornano a crescere non solo i contagi, ma anche i ricoveri Covid negli ospedali del Friuli Venezia Giulia. Ieri, infatti, a fronte di 791 nuovi casi (quasi 200 in più rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa) sono stati registrati tre ricoveri in più in terapia intensiva e altrettanti letti occupati in più in Area medica. Nonostante questo dato, il Friuli Venezia Giulia passerà da lunedì in zona bianca. I numeri, infatti, sono al di sotto delle soglie d’allerta da due settimane e si abbandonerà il giallo tornando al livello minimo delle restrizioni.

INFERMIERI

Sono 18 sui 41 previsti gli infermieri sospesi perché guariti dal Covid ma non vaccinati. «Abbiamo valutato le risposte che ci hanno inviato con la documentazione allegata da cui risulta che sono stati vaccinati con le prime due dosi - ha spiegato il presidente dell’Ordine Luciano Clarizia - e non hanno potuto fare il booster perché si sono ammalati. Chiaramente non sono no vax visto che hanno fatto le prime due dosi a differenza di chi si è ammalato senza aver mai fatto alcuna dose di vaccino».