È stata chiamata quarta ondata, ma grazie ai vaccini è stata un’ondina. E si sta spegnendo senza nemmeno una zona gialla, per la prima volta nella storia della pandemia. Ma soprattutto ha provocato in media un ottavo dei ricoveri in Terapia intensiva rispetto alla terza, cioè la peggiore ondata degli ultimi 18 mesi quanto a pressione sul sistema sanitario regionale.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati