Vaccino anti-Covid per i familiari e i caregiver delle persone fragili: ecco chi ne ha diritto e come fare per averlo

PORDENONE E UDINE - Ieri, nelle farmacie, era una delle domande ricorrenti: «Sono il familiare convivente di un paziente fragile, posso fare il vaccino?». E non sempre tutti i dubbi sono stati chiariti al bancone. La possibilità, per i caregiver (prestatori di assistenza per professione o no) e i familiari delle persone fragili, di ottenere la vaccinazione, infatti, non è estesa a tutti i pazienti vulnerabili. Solamente quattro categorie di persone fanno scattare anche questa seconda “porta” per il vaccino. Lo ha specificato ad esempio l’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, che ha pubblicato online il modulo ufficiale. Ecco come fare per capire se si convive con una persona estremamente fragile e se si ha diritto alla vaccinazione in quanto familiare o caregiver.

LE INDICAZIONI

Nel documento ufficiale, le persone estremamente fragili sono contrassegnate dalle categorie CFC1, CFC2, CFC3 e CFC4. Si tratta di pazienti con malattie neurologiche che allo stesso tempo assumono farmaci biologici o terapie immunodepressive; pazienti con malattie autoimmuni o immunodeficienze primitive (grave compromissione polmonare ad esempio); persone con immunodepressione successiva a un trattamento terapeutico; persone con malattia oncologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure. Per queste categorie è estesa ai conviventi la vaccinazione, che nel caso dei familiari sarà effettuata con AstraZeneca, mentre il paziente fragile riceverà Pfizer o Moderna.

Ci sono poi le categorie CFC5, CFC6 e CFC7 che rappresentano i trapiantati o le persone in attesa del trapianto. Anche in questo caso la vaccinazione è aperta anche ai conviventi.

Infine la categoria D1, che include i disabili gravi ai sensi della legge 104. In questo caso, e solo in questo caso, la vaccinazione è estesa non solo ai conviventi, ma anche ai caregiver, cioè ai prestatori di assistenza.

COME FARE

Per ottenere la vaccinazione in quanto conviventi o caregiver di persone fragili non bisogna rivolgersi alle farmacie o ai Cup. È necessario scaricare il modulo che si trova nel sito dell’Azienda sanitaria (reperibile anche al centro vaccinale) e compilare la scheda con tutti i dati. Al momento della vaccinazione della persona fragile, poi, si dovrà consegnare la scheda e avvenuta la certificazione di convivente o caregiver si riceverà in seguito una chiamata per la vaccinazione.