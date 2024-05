POLCENIGO - Il suo è stato un po' "l'altro Giro d'Italia", una pedalata dalla natia Polcenigo fin giù in Sicilia, allo scopo di accompagnare l'amico in viaggio con lui e contemporaneamente prepararsi a quella che diverrà la sua prossima, grande avventura: il tragitto da Capo Nord in Norvegia fino alla spagnola Tarifa, da percorrersi rigorosamente senza alcun supporto, in solitaria.

LA CORSA PIÙ LUNGA

Parliamo di 7.370 km in giro per l'Europa per quella che risulta essere la più lunga corsa ciclistica del mondo. Mario Feltrin, infermiere in pensione non nuovo a simili imprese in bicicletta, si sta preparando come altri 50 coraggiosi sparsi per tutto il globo, anche loro pronti a sfidare il meteo, la fatica e se stessi in una corsa che promette di essere massacrante. In più, Mario si appresta a farlo alla bella età di 64 anni. L'anno scorso del resto percorse la "45 SouthWest" attraversando: Polonia, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Austria, Italia, Francia e Spagna per 4.384 km che concluse proprio a Tarifa. Stavolta invece saranno quasi il doppio. Per prepararsi alla nuova avventura, Mario ha accompagnato un ex collega, un 47enne anche lui infermiere di sala operatoria, desideroso di ricalcarne le gesta e anche di ridiscendere fino alla natia Ravanusa, in Sicilia. 1.650 km che i 2 amici hanno completato nel giro di 2 settimane e 11 tappe, ridiscendendo fino a San Giovanni Valdarno, affrontando un paio di passi appenninici e poi sempre più giù fino a Bolsena, Palestrina, Caserta, Maratea, Taormina e appunto Ravanusa, in provincia di Agrigento, dove il collega ha riabbracciato la famiglia d'origine ed entrambi si sono riposati dalla non indifferente fatica accumulata nei 15 giorni di pedalate.

"Un'avventura che ci ha portato anche ad incontri molto piacevoli con persone sconosciute ma aperte al prossimo e generose - commenta Feltrin che ora ha già il pensiero alla sua prossima e ben più impegnativa corsa - L'anno scorso per prepararmi ai 4.384 km della 45 SouthWest ne percorsi prima circa 900, stavolta 1.650". Perfettamente parametrati agli oltre 7 mila che lo attendono nella più silenziosa solitudine. Partenza prevista da Capo Nord il 20 giugno "Dove non ci sarà notte ma 24 ore di luce" per poi ridiscendere il vecchio continente fino alle spiagge assolate della Spagna. La North Cape - Tarifa è di fatto la sorella della corsa che il polcenighese ha completato nel migliore dei modi, cioè con la medaglia d'oro (e 6 kg di peso perduti attraversando 3 catene montuose) lo scorso anno. Entrambe le manifestazioni vanno in scena ogni 2 anni, di fatto alternandosi. Quella che l'ex infermiere si appresta a correre stavolta è decisamente la più impegnativa e non potrà nemmeno contare sulla presenza di compagni di viaggio o aiuti. L'anno scorso arrivarono al traguardo in meno della metà, lui unico dei 3 italiani partiti. Stavolta promette di essere anche più dura.