Vaccini, l'annuncio di Fedriga: «Dal 17 maggio potremo aprire le agende per i quarantenni»

«Dal 17 maggio pensiamo di poter aprire le agende anche per le persone che hanno più di 40 anni», ha detto ieri il presidente Fedriga a “Un giorno da pecora”. «Appena aprirà anche questa fase, non esiterò un attimo e correrò a prenotarmi tramite la nostra webapp, che è comodissima». Sempre Fedriga, poi, ha commentato la situazione della vaccinazione in Friuli Venezia Giulia: «Sugli over 50 abbiamo una buona adesione, molto alta specie nei primi giorni. AstraZeneca? Noi lo stiamo usando molto bene. Abbiamo dovuto chiedere altre consegne altrimenti l’avremmo terminato».