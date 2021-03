Coronavirus, peggiorano tutti i numeri in Fvg. L'indice Rt sale a 1,42: i dati confermano la zona rossa

TRIESTE - L'indice Rt del Friuli Venezia Giulia sale da 1,39 a 1,42. I dati del monitoraggio, contenuti nella bozza arrivata in regione, sono ancora da piena zona rossa. Le restrizioni durerebbero comunque un'altra settimana, vista l'ordinanza ministeriale. Ma la sensazione, più volte riportata, è che le chiusure possano essere allungate sino a dopo Pasqua, quando l'intero Paese sarà in zona rossa. Non è solo l'Rt a peggiorare. In Fvg le Terapie intensive sono schizzate dal 37 al 44 per cento in una sola settimana. I contagi crescono del 16 per cento, in salita anche i focolai.