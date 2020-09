Cuoco contrae il virus, paura per il contagio al ristorante: esperti al lavoro per evitare la chiusura

PORDENONE - Dopo il focolaio seguito a una festa di laurea che si è svolta due settimane fa in provincia, ieri mattina il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria si è trovato un’altra “grana” da risolvere. Un cuoco che lavora in un ristorante del centro di Pordenone, infatti, è risultato positivo al Coronavirus. L’allarme è scattato immediatamente e si è messa in moto la macchina della sicurezza. Per molte ore si è rischiata la chiusura totale dell’attività, dal momento che un contagio in un ambiente chiuso come quello di una cucina poteva provocare una reazione a catena. Gli esperti del Dipartimento hanno effettuato un sopralluogo urgente e hanno potuto constatare come gli ambienti fossero disposti in modo tale da consentire la prosecuzione dell’attività. È scattata sì la quarantena per il cuoco, ma non la chiusura del locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA