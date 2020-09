Coronavirus Veneto, altri 82 contagi nella notte. A Treviso e Vicenza il maggior numero di infetti Il bollettino

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi, domenica 6 settembre 2020. Sono stati 82 i nuovi contagi nella notte, secondo il report della Regione. Ancora una volta è Treviso, insieme a Vicenza, la provincia con il maggior numero di nuovi infetti: 23. Di seguito Padova con 20, Verona con 8, Rovigo con 6, mentre due casi si sono registrati a Belluno.

Esplode il caso-Treviso: «Ma qui molti più test»

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

Covid Veneto, ultimi dati

Il bollettino integrale

Salgono così a 23.944 i contagiati in Veneto da inizio pandemia. Fermo a 2.130 il numero delle vittime. I negativizzati da inizio contagio sono 18.875. I pazienti ricoverati in area non critica sono 79, mentre in terapia intensiva si registrano 12 persone. Sono 7792 i cittadini in, 83 presentano sintomatologia.Tutti i dati del bollettino della Regione Veneto, schematizzati, su nuovi contagi, situazione negli ospedali e nelle case di cura, vittime, pazienti negativizzati, dati provincia per provincia.

Cuoco contrae il virus, paura per il contagio al ristorante: esperti al lavoro per evitare la chiusura PORDENONE - Dopo il focolaio seguito a una festa di laurea che si è svolta due settimane fa in provincia, ieri mattina il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria si è trovato un'altra "grana" da risolvere. Un cuoco che lavora in un ristorante del centro di Pordenone, infatti, è risultato positivo al Coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA