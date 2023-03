PORDENONE - Voglia di muoversi. Già, perché dopo due anni e mezzo chiusi in casa per la pandemia o comunque sempre attenti a non formare gruppi numerosi, non solo i giovani sono andati in tilt. Anche gli anziani. E così quando l’Asfo ha chiesto all’amministrazione comunale, seppur in maniera informale di mettere in campo iniziative per la socialità e per il moto delle persone ultrasessantacinquenni, l’amministrazione ha voluto subito riprendere i corsi di ginnastica primaverili. Ed è subito stato un successo. Già, perchè se è vero che mancano ancora alcuni giorni prima che si chiudano le iscrizioni, c’è da dire che sono già centinaia gli anziani che hanno deciso di aderire. Insomma, l’assessore Guglielmina Cucci ha fatto centro.



CARTA D’ARGENTO

In ogni caso fino al 24 marzo è possibile iscriversi ai corsi di ginnastica, riservati alle persone che hanno compiuto 65, residenti a Pordenone e titolari della Carta Argento rilasciata dai Servizi sociali del Comune. I corsi sono particolarmente indicati per migliorare le funzioni cardio - vascolari, la respirazione, per prevenire dolori agli arti e alla schiena, ma soprattutto offrono la possibilità di socializzare e divertirsi in compagnia, cosa che in questi due anni e mezzo di fatto è mancata parecchio.



IL PERSONALE

I corsi di ginnastica saranno condotti da personale preparato delle associazioni che aderiscono al progetto e che hanno messo in campo tutte le persone che hanno dato la disponibilità. I corsi si terranno tra aprile e giugno in diversi orari e giorni della settimana. Sono strutturati in lezioni di un’ora circa e si svolgeranno una o due volte alla settimana a partire dal mese di aprile.



NEI QUARTIERI

Anche per questa edizione primaverile i corsi si terranno in diversi quartieri cittadini così da evitare eccessivi spostamenti a quanti desiderano frequentarli. Saranno utilizzate le palestre esistenti. Il Comune di Pordenone contribuisce all’organizzazione dei corsi con 27 euro a persona, mentre all’utente sarà richiesta una compartecipazione economica per il tesseramento annuale all’associazione che tiene il corso e l’assicurazione. Si tratta di una decina di euro o poco più.



LA PARTECIPAZIONE

Per poter aderire è necessaria la Carta d’argento che viene inviata gratuitamente a domicilio al tutte le persone residenti nel comune di Pordenone che hanno compiuto 65 anni di età (di norma entro due mesi al massimo). La carta è strettamente personale. Chi ha la Carta d’argento, inoltre, può usufruire di sconti e agevolazioni al cinema, nei negozi, in piscina, nelle palestre, in biblioteca, nei musei, allo stadio, alle terme e a diverse manifestazioni. I possessori della carta hanno inoltre diritto a agevolazioni per gli abbonamenti mensili per gli autobus su rete urbana. Resta il fatto che i corsi di ginnastica sono stati i provvedimenti che hanno interessato decisamente di più gran parte degli anziani residenti in città.