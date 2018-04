In cella per 14 mesi, era innocente: l'ex rappresentante: «Ora pagatemi»

di Cristina Antonutti

PASIANO - Inguaiato da un paio di telefonate «criptiche», costretto ain carcere e assolto con formula piena dalle accuse di associazione per delinquere, rapina e tentato omicidio. Sia in primo sia in secondo grado.57 anni, è l'ex rappresentante di vernici scambiato per rapinatore (cioè di essere ladi una banda che nel febbraio 2012 a Blessaglia assaltò la villa di un imprenditore) che si è visto respingere dalla Corte d'appello di Venezia la richiesta di ristoro per l'ingiusta detenzione. Ma Di Giovanni non ci sta. E ora vuole il risarcimento: oggi a Roma sarà discusso il ricorso, lui chiede un ristoro di 516.000 euro, in base ai criteri previsti dalla legge (250 euro al giorno per ogni giorno di ingiusta detenzione)...