«La vaccinazione globale vi ucciderà come fece Hitler», bufera sul vice sindaco leghista

AVIANO - Una simpatizzante posta una serie di video no vax nel gruppo Facebook della "Lega di Aviano e Budoia" con il vicesindaco Michele Ghiglianovich che invita a leggere con attenzione l’informazione e la rilancia sui social. E sulla cittadina friulana, nota per la presenza della Base Usaf, si scatena il finimondo.

Del resto il titolo dell’articolo di cui si propone la lettura è inequivocabile: “La vaccinazione globale vi ucciderà se la accetterete”. E ancora: “La vaccinazione planetaria è una delle forme più malvagie mai viste dalla morte degli ebrei sotto Hitler”. Non proprio in linea con la scienza internazionale, che vede nel vaccino una delle poche soluzioni alla pandemia da Covid-19.

Il vice sindaco, sotto attacco delle minoranze, che oggi hanno chiesto la sua testa, si difende attaccando: "Forse pensano di essere in una dittatura, in cui le uniche informazioni che hanno valore sono le loro: invece, siccome sono una persona che crede nelle libertà individuali, continuerò a promuovere qualsiasi tipo di visuale, vantandomi nel farlo".

Ghiglianovich è un convinto sostenitore dell'informazione non tradizionale e non disdegna di avventurarsi in quella non certificata: "Non ci si può affidare soltanto ai giornali e alla stampa nel senso classico del termine. E' necessario dare voce anche a chi dissente, pure su temi come i vaccini, che sono molto controversi. E, comunque, nel mio profilo posto anche Hitler e Mussolini se mi va: non per questo sono un guerrafondaio".

Difesa finale nei confronti della militante peraltro dipendente del Cro di Aviano, Istituto Tumori, che ha fatto rimuovere il post originario e aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti: "La gente per giudicare deve leggere diverse opinioni, senza aver paura di essere etichettata o cacciata dal proprio lavoro. Mi sembra impossibile che ai giorni nostri, se hai un'opinione diversa, devi essere perseguitato”.

"La libertà di pensiero è fondamentale - chiosa il vice sindaco a cui il primo cittadino Ilario De Marco ha appena chiesto un’immediata rettifica -, come previsto dalla nostra Costituzione all'articolo 21. Continuerò a pubblicare nella mia pagina Facebook diverse opinioni, anche se non sono vicine alle mie idee, perché ritengo che la gente non è stupida e sa decidere in autonomia".

Ultimo aggiornamento: 17:07

