​Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 13 casi certi, uno dubbio. Eseguiti 306 tamponi

«I casi positivi al test del coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 13, con un ulteriore caso dubbio il cui test ha dimostrato una certa debolezza e stiamo attendendo di ripeterlo. Si riferisce a una persona di Trieste». Lo ha affermato il vicepresidente del Fvg con delega alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, durante un'informativa in Aula del Consiglio regionale.

«Dei 13, 12 sono in isolamento domiciliare e uno è ricoverato in ospedale nel reparto delle malattie infettive di Udine, pur non versando in condizioni gravi. I tamponi effettuati fino a questa mattina in Friuli Venezia Giulia - ha aggiunto - si attestano su 306 unità, 48 di questi sono in corso. Le persone in contumacia domiciliare sono 193». I tredici casi, ha ribadito Riccardi, «hanno origine: otto a Udine, due a Gorizia e tre a Trieste».

