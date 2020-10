Il Coronavirus entra al liceo Leomajor: due studenti positivi. Un contagio in più anche a Casa Serena

PORDENONE - Il Coronavirus entra anche al Leopardi-Majorana, il più importante e storico liceo di Pordenone. L’allarme è scattato quando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria ha comunicato ai vertici dell’istituto, rappresentati dalla nuova dirigente scolastica Rossana Viola, gli esiti dei test effettuati negli ultimi giorni. Ad essere risultati positivi sono due studenti che frequentano la stessa classe. Non si tratta, va precisato, di casi clinicamente gravi. Ma l’allerta è stata alzata comunque, dal momento che il contagio a scuola presuppone sempre un’attenta azione di prevenzione. Come al solito sono scattate le misure di emergenza, che consistono nella quarantena per i contatti più stretti dei due casi positivi. Ad essere interessati dall’isolamento sono gli studenti che siedono più vicini ai due contagiati nella classe di riferimento. Il Dipartimento di prevenzione ha già compiuto i sopralluoghi ormai collaudati.

CASA DI RIPOSO

Un nuovo caso positivo anche tra gli ospiti di Casa Serena, a Pordenone. Si tratta di un'anziana totalmente asintomatica residente al terzo piano della struttura. Tutti negativi, invece, gli altri ospiti testati, così come gli operatori sanitari. Lunedì nuovo giro di tamponi. Ultimo aggiornamento: 19:35