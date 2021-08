CORDOVADO - Cade con la scooter a pochi metri da casa, finendo la corsa contro il muro di una casa. Uno scontro molto violento a seguito del quale Jacopo Panegai, 26enne di Cordovado, è rimasto gravemente ferito.



L’INCIDENTE

Erano le 22.30 di venerdì sera e il giovane stava rincasando. Era in sella al suo motorino quando, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada schiantandosi contro il muro di un’abitazione. L’incidente è...

