Paura per la droga a scuola: papà e mamme chiamano i carabinieri

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONTANAFREDDA (Pordenone) -dei carabinieri nelledi. Li hanno svolti oggi, giovedì 31 maggio, i militari dell'Arma della aliquota radiomobile della Compagnia di Sacile in collaborazione con i colleghi della stazione di Fontanafredda e del Nucleo cinofili di Torreglia (Padova).Sono state ispezionate alcune classi della scuola media Italo Svevo, in accordo col dirigente scolastico. Tutto è partito da una richiesta dei genitori,tra gli adolescenti già alle medie. Non è stata trovata droga ma la visita dei carabinieri è stata importante perché ha permesso di sensibilizzare i giovani rispetto al rischio che si corre assumendo sostanze illegali. Nei controlli hanno operato 7 militari dell'Arma e una unità cinofila, con il cane Cir.