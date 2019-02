di Cristina Antonutti

PORDENONE - La prima tranche dell’inchiesta sul Consorzio di bonifica Cellina Meduna, quello guidato dall’ex presidente Americo Pippo, si chiusa con condanne per oltre 10 anni, la confisca di beni e disponibilità bancarie per 139mila euro e risarcimenti per altri 108mila. La sentenza è stata emessa ieri dal gup Eugenio Pergola e riguarda soltanto il filone delle “spese pazze”, che il codice penale configura nel reato di peculato. Quattro gli imputati. Hanno affrontato il processo in udienza preliminare...