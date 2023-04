Ciclista "folle" a Caneva: provoca un incidente disastroso Video

di Marco Agrusti

CANEVA (PORDENONE) - Incredibile incidente al 9. Memorial Virginio Naibo organizzato dal Gruppo ciclistico amatoriale Meschio, che si è disputato domenica 16 aprile a Caneva. Proprio a pochi chilometri dal traguardo della gara su strada Udace, che si stava svolgendo su un circuito di 8 chilometri da ripetere più volte, la motostaffetta che precedeva la competizione ha visto arrivare uno sconsiderato ciclista - che con la competizione non aveva nulla a che fare - naturalmente gli ha fatto cenno di rimanere sulla destra della carreggiata e di fermarsi. Il ciclista invece, rigorosamente senza casco, senza voltarsi per capire almeno cosa stesse succedendo alle sue spalle, ha impunemente attraversato la sede stradale. In questo modo ha tagliato la strada a quattro corridori che avevano guadagnato alcuni metri di vantaggio sul gruppo. Nell'impatto uno di loro è finito a terra sul marciapiede insieme all'incauto velocipedista che è rimasto stordito e dolorante ad una gamba. Il gruppo in arrivo ha sfiorato le persone cadute a terra, evitando pure un pedone che stava andando a soccorrere gli infortunati.