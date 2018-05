Un paese intero si riunisce per festeggiare la sua nonnina: Gelmira compie 103 anni

di Mirella Piccin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIONS - Tutto è pronto nella comunità di Villotta di Chions per festeggiare domani alle 18.30, negli spazi dell'oratorio,. Sarà una grande festa per lei e per tutti coloro che la conoscono, che inizierà con la messa, con ogni probabilità celebrata dal fratello novantenne don Gino, seguita da un rinfresco. Gelmira ha altre due sorelle ultranovantenni, Gina e Maria. Vive nella casa di Villotta con il figlio Mario (noto architetto), la nuora Luciana e le nipoti. Alla festa sarà presente il sindaco Renato Santin, che le porterà un omaggio floreale, i figli, oltre a Mario, Ezio e la figlia Rosella (molto conosciuta per l'attività teatrale che porta avanti con il marito Aldo Presot), nipoti, pronipoti e la comunità.La ultracentenaria nata a Chions l'11 maggio 1915, aveva da poco compiuto i vent'anni quando il padre Geremia a soli 48 anni morì; così prese in mano le redini della famiglia, trovò lavoro come commessa alla cooperativa del paese. E nel paese conobbe il marito Fiorello, una felicità che durò poco: partì per la guerra in Grecia, poi fu fatto prigioniero a Dresda e tornò a casa dopo 3 anni...