Casarsa, torna la Sagra del Vino​ da venerdì 21 aprile a martedì 2 maggio

CASARSA - Era già ripartita quasi a pieno regime nel 2022, ma quest'anno tornerà ufficialmente ai vecchi fasti dell'era pre pandemica. Il ritorno dell'enoteca in piazza Italia, cuore di Casarsa, sarà una delle novità principali della Sagra del Vino, che taglia il traguardo delle 75 edizioni. Dodici giorni di festa, da venerdì 21 aprile a martedì 2 maggio. Il programma completo dell'evento è stato svelato durante la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta ieri mattina nella biblioteca civica del complesso municipale, alla presenza del sindaco Claudio Colussi, del presidente della Pro Casarsa Antonio Tesolin e del presidente della cantina Vini La Delizia Flavio Bellomo. Torna e si rinsalda anche il gemellaggio con la cittadina slovena di Idrija, dove Pasolini visse da bambino, con tanto di sfida calcistica tra le Vecchie Glorie di Casarsa e la squadra Senior Idrija. L'amichevole si disputerà domenica 23 aprile al centro polisportivo comunale in piazzale Bernini.





Tanti, poi, i momenti di approfondimento sul vino previsti, grazie a convegni dedicati alle nuove normative, alla storia, alla cooperazione e alla sostenibilità e a presentazioni di libri a tema enologico. Confermati i punti di forza tradizionali come i chioschi gestiti dalle associazioni locali, le degustazioni guidate proposte dai pubblici esercizi, la fiera di primavera con espositori e mercatini, il teatro di strada e altri eventi per le famiglie. Altri classici che rimangono sono la Marcia del Vino del primo maggio e il concorso Filari di Bolle, Selezione degli Spumanti del Friuli Venezia Giulia. I vini si potranno degustare all'enoteca, o meglio Amateca, gestita dagli Amatori Casarsa insieme alla Pro Loco, dove non mancheranno salumi, formaggi, e altri prodotti tipici della regione. Dopo qualche anno di stop, sarà possibile giocare di nuovo alla pesca di beneficenza. Un evento nuovo, invece, sarò lo show cooking vegetariano di chef Davide Larise, allievo di Gualtieri Marchesi, in programma per il 24 aprile. Divertimento, ma anche spazio per la cultura, con omaggi ai talenti casarsesi.



LA MAPPA

All'ex municipio si potranno ammirare alcuni scatti della storia contadina locale firmati dal maestro Elio Ciol, oltre che dal fotografo udinese Fabrizio Zanfagnini e dai membri del Circolo fotografico f64. Al bar Agli Amici, la mostra antologica "I colori di Marco" ricorderà il pittore e scultore Marco Guccini, scomparso di recente. Al ristorante hotel Al Novecento, intanto, si potranno leggere "I fumetti di Martina", una ragazza di 12 anni con la passione per l'arte e un sogno da realizzare. Il negozio Arman, in piazza Cavour, si riempirà di foto di persone e scorci di vita casarsese immortalati da Gigi Intorcia. Sarà sempre aperto, inoltre, il Centro Studi Pasolini, con varie mostre all'interno, e la pinacoteca con i quadri dell'intellettuale, nella sala dell'Academiuta di lenga furlana. Atteso dai bambini e dai ragazzi l'arrivo delle giostre. Anche quest'anno i gestori delle attrazioni del luna park, che si estende in vari punti del paese, offriranno in due occasioni biglietti gratuiti o scontati ai giovani: il 27 aprile e il 2 maggio. Nei giorni dei festeggiamenti arriveranno a Casarsa anche numerosi ragazzi ungheresi, per uno scambio culturale con i coetanei italiani. Tutti saranno coinvolti in laboratori e dibattiti sulla disinformazione nel mondo digitale. Il gran finale non sarà quello che si vedeva fino al 2019, incentrato sui fuochi d'artificio, ma quello proposto per la prima volta l'anno scorso e apprezzato dai cittadini. La sera del 2 maggio, Aperisagra e spettacolo di luci ed effettivi immersivi con in consolle Matteo Sal, Alex G., Mr. Kris, Luca Bacardi e Bubi voice. Tutti dj casarsesi.