MANIAGO (PORDENONE) - Maniago è pronta ad accogliere la prima edizione del "Food festival", evento senza precedenti che porterà molti truck food, divertimento e intrattenimento dedicato anche ai più piccoli. La cornice scelta per l'occasione sarà piazza Italia, che ospiterà l'evento fino a domenica.

Abbondante e variegata sarà l'offerta: con ben 15 truck provenienti da tutta Italia e dall'estero, per stupire il pubblico con una vasta gamma di piatti e prodotti tipici. Ad organizzare la rassegna sarà la Noma21 srl, in collaborazione con la ProManiago e il Comune, da anni attiva nella promozione di eventi ludici ed enogastronomici d'eccellenza, che non puntano unicamente a soddisfare il palato. Tutti e 5 i sensi troveranno il loro spazio all'interno della kermesse. Per quanto riguarda i prodotti, ce ne saranno per tutti i gusti, e la parola d'ordine sarà solo una: qualità. Ogni truck è stato scrupolosamente selezionato dall'organizzazione, che ormai da anni anima le piazze di tutta Italia portando solo il meglio: prodotti freschi e genuini, ma anche difficili da reperire sul territorio. In prima linea ci saranno i veri arrosticini abruzzesi, saporiti e gustosi. Altre regioni d'Italia offriranno il top di gamma dei loro prodotti, come la cucina siciliana, che tra cannoli, cassate e arancini delizierà ogni palato, il rinomato piatto tipico Toscano, il Lampredotto, dalla Carnia il panino con il frico, sia nella versione con il crudo San Daniele che nella rielaborazione in frico burger, fino alla celebre piadina romagnola.



Mentre un occhio guarda alle tradizioni locali, l'altro guarda al di là dei confini nazionali, fino all'America con l'asado, il pulled pork e i bubble waffle e waffle pops per concludere il pasto in dolcezza. Non mancheranno le birre, quelle artigianali, italiane e ceche, selezionate con cura dal birrificio "Chodovar", direttamente dalla Repubblica Ceca insieme alle migliori birre della tradizione marchigiana dal birrificio artigianale Prima Pietra. Ci sarà anche il gusto fresco ed invitante dei cocktail di sola frutta fresca e fiori dello splendido truck Tropicall roll italian style. Grande importanza sarà poi data all'estetica: truck divertenti e stravaganti, splendide isole con sedute colorate per trasformare la piazza in un vivace ed inedito luogo di incontro dove poter gustare tante prelibatezze in compagnia. Ottimo cibo, un'atmosfera vivace e tanta musica live tutte le sere dalle 21: stasera con "The Fireplaces", domani con "VDJ Ivano", domenica "Mely&TheMoodies". Una tre giorni dedicata a un pubblico di tutte le età e a tutti i gusti.



