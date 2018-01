La fabbrica "fantasma" degli operai in nero per le aziende del Nordest Nel solo Trevigiano arrivati in 1.057

di Cristina Antonutti

PORDENONE - Tredici società create, tra il 2005 e il 2015 , perin perenne ricerca di saldatori, assemblatori ed esperti di lavorazioni meccaniche. Scatole vuote con sede a Olbia, riconducibili a prestanome che periodicamente ne svuotavano il conto corrente con carte di credito prepagate. Il meccanismo - ricostruito dalla Guardia di finanza di Pordenone e Spilimbergo - sarebbe stato ideato dacon tre pagine di casellario giudiziale e che la Procura di Pordenone indica a capo di un'associazione per delinquere che negli ultimi anni avrebbe fornito,che risultavano dipendenti delle società di comodo. Le aziende hanno pagato le prestazioni direttamente alle società di Olbia generando un, Iva compresa.Il colonnello Stefano Commentucci parla di «caporalato», di «mercato abusivo di braccia». Un reato che però è depenalizzato, a meno che il lavoratore non sia sfruttato. È per questo che a Venier, al suo braccio destroo e ai suoi collaboratori sardi(64) e(34) di Olbia è stata contestata l'associazione per delinquere finalizzata all'emissione di fatture fasulle. Gli operai andavano a saldare tubature e assemblare pezzi meccanici. Arrivavano da Slovenia, Romania, Slovacchia e Repubblica Ceca, ma anche dal Centro e Sud Italia.. Padri di famiglia che se non accettavano il sistema ideato da Venier non avevano altre possibilità di lavoro...