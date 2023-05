Il nuovo agente a quattro zampe si chiama K1, il cane antidroga dal fiuto "infallibile"

PORDENONE - Si chiama K1 il nuovo agente (a quattro zampe) della Polizia Locale di Pordenone, addestrato come cane antidroga e che da oggi fornirà ampio supporto nelle operazioni volte a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. «Un cane socievole e giocherellone ma, in servizio, tutto d'un pezzo!!» ha scritto su Facebook il sindaco Alessandro Ciriani, che ha voluto fare visita al gruppo di lavoro e al nuovo arrivato in squadra.

Nella giornata odierna il distretto di polizia locale Friuli occidentale, ha ospitato presso la caserma di via Oderzo a Pordenone una giornata di formazione delle unità cinofile del centro di addestramento presso il quale è in corso la preparazione del nucleo cinofilo della polizia locale del nostro distretto. Sono confluite nella nostra città le unità cinofile di ben tre regioni oltre al Friuli Venezia Giulia: da Rozzano in Lombardia, Conegliano per il Veneto, Ferrara per l'Emilia Romagna oltre a Portogruaro e ovviamente Pordenone. «L'iniziativa, che da grande lustro alla nostra città» ha spiegato il Comandante della Polizia locale Maurizio Zorzetto «è un ulteriore elemento per mettere in evidenza il ruolo strategico e centrale che il distretto del capoluogo vuole assumere a favore di tutto il territorio e della cittadinanza».