Paura in campo: calciatore di 20 anni perde i sensi dopo un violento scontro. Rianimato dal medico, è in ospedale

PORDENONE - Paura a Lestans (Pordenone) durante la partita di calcio di Prima Categoria del Friuli Venezia Giulia tra Unione Smt e Camino al Tagliamento oggi 21 aprile 2024. In seguito a un violento scontro aereo con un compagno di squadra, il difensore del Camino Alessio Cinquefiori (classe 2003) è caduto a terra perdendo i sensi. Fondamentale l'intervento del medico dell'Unione Smt che ha rianimato il ragazzo. Il giocatore è stato stabilizzato ed è stato portato sul terreno di gioco un defibrillatore semiautomatico. Poi il trasferimento in elicottero all'ospedale di Udine in codice giallo.

Ultimo aggiornamento: 17:34

