PORDENONE - È ancora possibile bere il caffè a un euro a Pordenone. Succede al bar Carillon, in viale della Libertà a pochi passi dal centro. Il locale da anni ha deciso di mantenere i prezzi invariati per favorire i consumatori e permettere loro di non ordinare solamente una bevanda, ma anche due. Così il tradizionale caffè a prezzo ridotto non è diventato solo un lontano ricordo: è possibile ancora goderselo. A spiegare come fa a starci dentro con i costi è il proprietario Fulvio Marconi, che gestisce l'attività fin dalla nascita della stessa, nel 1998.



IL RACCONTO

«Riesco a mantenere gli stessi prezzi di una volta innanzi tutto perché la macchinetta del caffè è di mia proprietà e quindi mi permette di ricevere agevolazioni nelle spese dei sacchi di caffè, ma anche perché la domenica vado a fare la spesa personalmente e non mi faccio portare nulla da figure esterne». Sarebbero questi, dunque, i segreti del titolare, che sottolinea come i suoi clienti apprezzino questa iniziativa. Per quanto riguarda l'energia, ha affermato di «aver cercato un operatore di luce e gas che non chiedesse troppo denaro e dunque di non dover modificare il prezzo ai clienti per far fronte agli aumenti». Certo, il locale negli anni ha modificato gli orari di apertura per garantire sì la sua presenza alla clientela, ma anche una certa sicurezza del personale. «I primi anni ha affermato il titolare tenevamo aperto anche durante gli orari notturni, ma col tempo abbiamo preferito concentrarci su quelli diurni. Apriamo tutti i giorni dalle 6.30 alle 19, tranne il sabato che chiudiamo alle 12. Devo dire che con queste modalità riesco a tenere gli stessi prezzi che avevo nel 2018 un po' per tutti i prodotti, dal cappuccino alle bibite».



IL CONTESTO

Guardandosi attorno, Fulvio Marconi nota che le spese per le famiglie sono aumentate considerevolmente in diversi settori della vita quotidiana e crede che «andare al bar dovrebbe rimanere un piacere, senza preoccuparsi del portafoglio». Assoutenti ha stimato che il Friuli Venezia Giulia è la regione dove si è verificato un aumento maggiore dei prezzi del caffè rispetto alle altre regioni italiane negli ultimi due anni, per un totale di due punti percentuali rispetto al resto del Paese. Oggi un caffè a Pordenone costa intorno a 1 euro e 23 centesimi, un aumento dunque del 11,5% rispetto a due anni fa. Sarebbero però tutte le provincie della regione Friuli in questa classifica, da Udine, dove il costo per una tazzina si aggira intorno a una media di 1, 26 euro, Trieste di 1,25 fino a Gorizia con 1,20 euro. Sono numerosi i bar del centro della Destra Tagliamento che lamentano il fatto che questo aumento porti un cambiamento nelle abitudini della clientela. Non si può non tenere in considerazione di come influisca il fatto di avere a disposizione dei comodi parcheggi che permettano a chiunque di potersi fermare anche in velocità. Di questo si è lamentato proprio Fulvio Marconi del bar Carillon, che comprende come oggi sia essenziale disporre di questa caratteristica per tutti i bar fuori dal centro.