Cinquantenne cade nel Livenza, un passante dà l'allarme: ricerche a tappeto

SACILE - Una persona è caduta nel fiume Livenza a Cavolano di Sacile, all'altezza del cavalcavia autostradale. L'allarme è stato lanciato da un passante attorno alle 12.50. I Vigili del fuoco di Pordenone sono stati allertati dai Carabinieri di Sacile e hanno ottenuto i rinforzi dai colleghi di San Vito al Tagliamento. Sul posto anche 3 unità fluviali con imbarcazioni per la perlustrazione in acqua e via terra. Sono stati attivati anche l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco del Nucleo Volo di Venezia, i sommozzatori di Trieste e i droni della Polizia Locale di Udine. Le operazioni di ricerca e soccorso sono gestite e organizzate nel campo base allestito in loco. Il disperso è un 52enne della zona. Ultimo aggiornamento: 16:27