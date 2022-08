PORDENONE - Adesso non è più fantascienza. Già, perché dopo tanti anni di richieste, discussioni e prese di posizione la nuova caserma dei vigili del fuoco è più vicina. È apparso, infatti, il bando realizzato dal Provveditorato regionale delle opere pubbliche per la progettazione definitiva - esecutiva e la costruzione del Comando in una fetta dell'ex caserma Monti in Comina. Progetto chiavi in mano, dunque, per un costo complessivo di 20 milioni di euro. I tempi della gara sono veloci: entro il 9 di settembre dovranno essere presentate le offerte, il 14 si apriranno le buste. Poi ci sarà il tempo per esaminare le proposte, valutare i criteri e infine sarà affidato il cantiere. Tempi di realizzazione? A voler essere ottimisti la fine del 2024, inizi del 25. Non sarebbe male.



IL TRAGUARDO

«Siamo contenti - spiega l'assessore Cristina Amirante - non solo per i vigili del fuoco che onestamente sono sacrificati nella caserma attuale, ma per l'intera città perchè si corona un percorso che era atteso da tanto tempo. A questo dobbiamo aggiungere anche il fatto che a Pordenone sono stati riconosciuti 20 milioni di euro per un progetto che una volta concluso tornerà a far rivivere la Comina insieme alla nuova caserma green che ospiterà il comando dell'Ariete che sarà realizzata poco distante».



IL PROGETTO

La nuova caserma dei vigili del fuoco nascerà in quella porzione della Monti che si trova tra via Roveredo e la strada che porta alla Moretto srl, l'impresa di demolizioni. L'intero fabbricato verrà demolito perchè costa meno realizzarne uno nuovo anzichè recuperare l'esistente. Sarà invece recuperato il vecchio hangar (modello di archeologia militare) che si trova a fianco e che naturalmente sarà utilizzato per gli scopi necessari ai vigili. «Devo dire - va avanti l'assessore Amirante - che è una cosa particolarmente interessante il recupero dell'hangar perché anche quello è una parte della nostra storia».



IL RESTO

Se per ora di sicuro c'è la realizzazione del nuovo comando dei vigili del fuoco in Comina, l'intera area dell'ex caserma Monti potrebbe diventare a servizio pubblico. In ballo, infatti, ci sono altre due strutture previste in quel sito dal Ministro delle infrastrutture, la nuova sede della Polizia stradale ora in affitto e l'Archivio di Stato che ha già traslocato per motivi di spazio una parte dei documenti a Udine. «Sarebbe un bel colpo se riuscissimo a portare a casa tutto - spiega l'assessore pordenonese - perchè significherebbe dare risposte a situazioni che si trascinano da tempo. Noi ci speriamo, intanto, però, sappiamo che il comando dei vigili del fuoco è già stato finanziato».



HUB STRANIERI

All'interno della caserma Monti nella palazzina visibile da via Roveredo è collocato l'hub per i richiedenti asilo in attesa di risposta. Una struttura prima gestita dalla Caritas, oggi da una cooperativa che ospita una quarantina di persone. L'hub, anche con la realizzazione del comando provinciale dei vigili del fuoco, continuerà a rimanere dove si trova ora. Non ci sono, allo stato, infatti, controindicazioni per mantenere in quel sito la struttura. Discorso diverso se dovessero trovare posto anche la sede della Stradale e l'Archivio di Stato.