Esce dal cortile di casa in bicicletta: travolto da un'auto, ferito ragazzino

di Paola Treppo

TRAVESIO (Pordenone) - Undi 13 anni è statomentre era in sella alla suaed è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Pordenone con diverse tumefazioni e con unaa una gamba.L'si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, intervenuti sul posto per i rilievi, il conducente di una auto, di Travesio, l'hacon macchina. Il ragazzino è stata sbalzato sull'asfalto riportando diverseIl giovanissimo si era immesso con la sua bici sulla strada daldove vive con i genitori e l'automobilista, che per fortuna viaggiava a bassa velocità, ha fatto il possibile per evitarlo ma, nonostante la frenata, lo ha investito lo stesso.Il ragazzino è stato subito soccorso e dopo la chiamata al numero unico di emergenza Nue 112, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase Hems di Campoformido. Dopo le prima cure prestate al ragazzino sul posto, il giovanissimo è stato portato in ospedale a Pordenone. Non sarebbe in pericolo di vita.