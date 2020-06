Base Usaf di Aviano, otto notti di esercitazioni sulla Pedemontana

AVIANO ( PORDENONE) - Proseguono le attività addestrative alla Base Usaf di Aviano (Pordenone) e l'Aeronautica Militare italiana, che gestisce l'aeroporto «Pagliano e Gori» ed è titolare dello spazio aereo, per prevenire allarmismo tra la popolazione, annuncia le prossime tappe delle esercitazioni, che saranno anche notturne e riguarderanno non solo i cieli della pedemontana, ma di buona parte del Pordenonese. «Nei giorni 3, 4, 8, 9 e dal 22 al 25 giugno, i velivoli del 31st Fighter Wing effettueranno attività addestrativa notturna fino alle 24, interessando le zone gestite dall'aeroporto di Aviano - si legge in una nota -. Tale attività è stata coordinata e approvata dall'Aeronautica Militare che è responsabile dello spazio aereo. Considerato l'orario inconsueto dell'addestramento, i piloti adotteranno tutte le procedure necessarie per minimizzare ulteriormente i disagi alla cittadinanza. Il comando aeroporto di Aviano ed il 31st FW - conclude la nota informativa - attuano ogni sforzo in fase di pianificazione dell'attività di volo per limitare qualsiasi eventuale disagio». © RIPRODUZIONE RISERVATA