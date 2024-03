Il mezzo di trasporto per eccellenza si aggiunge alla lunga lista dei rincari che finiscono per vessare i cittadini del Friuli Venezia Giulia. Possedere un’auto - con gli obblighi connessi - costa sempre di più. E il conto dei rincari, in questo 2024 appena iniziato, arriva a circa 500 euro l’anno per un’automobile di medie dimensioni. Non si parla in questo caso di “supercar” oppure di macchine di lusso, ma di veicoli che fanno parte del parco mezzi di quello che viene definito il ceto medio. Tra la benzina costantemente al di sopra dell’euro e 80 centesimi e il nuovo balzo di assicurazioni, infatti, il proprietario di un’auto paga sempre di più per poterla mantenere e utilizzare. L’ultimo dato, poi, è quello che riguarda il costo della revisione. Ed è un obbligo di legge per ogni veicolo che circola.



Quanto costa il carburante



Cinquecento euro in più l’anno, si diceva. È il conto, arrotondato per difetto, di quanto costerà in più possedere e utilizzare un auto in Friuli Venezia Giulia. Si parte dal carburante. Ipotizziamo un serbatoio medio, pari quindi a una capacità di 55-60 litri. Un pieno di benzina, con il costo attuale del carburante, “gira” attorno ai cento euro. E sempre ipotizzando un utilizzo medio da pendolare, quindi con la necessità di effettuare un pieno al mese, viene fuori un rincaro di circa 15 euro ogni trenta giorni, per un totale di più di 150 euro in un anno. E questo solamente contando i distributori che si trovano sulla rete ordinaria, perché se ci si sposta in autostrada il prezzo massimo (dati aggiornati a ieri sul sito della Regione) della benzina “verde” supera anche i 2,2 euro al litro. Prezzi simili per il gasolio, che costa ormai da diverse settimane più di 1,8 euro al litro sulla rete ordinaria.

Il secondo capitolo è quello della Rca, quindi dell’assicurazione obbligatoria che accompagna il veicolo. A dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Friuli-Venezia Giulia occorrevano, in media, 412,92 euro, vale a dire il 31% in più rispetto a dodici mesi prima. Per l'Rc auto a Pordenone ci volevano in media 397,12 euro con un incremento del 29,9% rispetto all'anno precedente. La ricerca in questo caso è quella del portale Facile.it. Analizzando il campione su base provinciale emerge che Trieste è la provincia della regione che ha registrato la percentuale più alta di guidatori che, nel 2023, hanno denunciato un sinistro con colpa (3,08%) e che, quindi, vedranno peggiorare la propria classe di merito e, di conseguenza, salire il costo dell’Rc auto. Seguono nella graduatoria Udine (1,56%) e Gorizia (1,42%). Chiude la classifica proprio Pordenone, area dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno incidenti con colpa (1,36%).

Pordenone. L'app per la benzina è "introvabile": in provincia circa la metà dei distributori non accetta il pagamento con il cellulare

Revisione auto, scattano i controlli



Infine la revisione, che per un’auto nuova scatta al termine dei quattro anni di utilizzo e che successivamente si deve portare a termine ogni due anni. Nel 2023 in Friuli-Venezia Giulia sono stati spesi 29,1 milioni di euro per effettuare le revisioni auto nelle officine private autorizzate. Al confronto con il 2022, quando la spesa per le revisioni auto in regione era stata di 26,8 milioni, c’è stata una crescita dell’8,6%. La provincia del Friuli-Venezia Giulia che nel 2023 ha registrato la maggiore crescita della spesa per le revisioni auto rispetto al 2022 è Trieste (+9,8%), seguita da Udine (+8,5%), Pordenone (+8,3%) e Gorizia (+7,7%). Solo a Pordenone per le revisioni sono stati spesi l’anno scorso quasi otto milioni.