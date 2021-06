PORDENONE - Addio alla mascherina nei luoghi all’aperto tra cinque giorni. Da lunedì in strada e in tutti gli altri luoghi aperti non affollati si potrà girare senza più la protezione di naso e bocca. Per bar e ristoranti in realtà le vecchie regole non cambieranno: bisognerà indossarla se non si è seduti al tavolo. E nulla cambierà anche per negozi, supermercati e centri commerciali. Così come per qualsiasi altro luogo al chiuso. Nei bar e...

