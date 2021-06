JESOLO - Rinforzi in arrivo. È la rassicurazione ricevuta ieri mattina dal sindaco Valerio Zoggia, contattato telefonicamente dai funzionari del Ministero dell'Interno che hanno assicurato l'invio, nei prossimi giorni, di un adeguato numero di aggregati in città che si aggiungeranno alle 12 unità già annunciate nei giorni scorsi, ma per tutto il litorale.



I NUMERI

E in questo senso la riposta è arrivata nella serata di ieri: il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati