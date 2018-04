Spaccio di droga: 21enne trovato con l'ecstasy, scattano le manette

di Paola Treppo

PORDENONE - Pizzicato con l'finisce in manette un ragazzo di 21 anni di. Adper detenzione dia fini di, sono stati i carabinieri del Nucleo investigativo della Compagnia di Pordenone, nella tarda serata di mercoledì 11 aprile.Il giovane, un operaio, è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di. A seguito di unapersonale e locale i militari dell'Arma hanno rinvenuto anche del materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente sintetica. Il 21enne è stato portato neldi Pordenone, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'ecstasy e gli strumenti per il confezionamento delle dosi sono stati posti sotto sequestro.