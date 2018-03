Raffica di furti tra Friuli e Veneto: in carcere una donna e uno studente

di Paola Treppo

SACILE (Pordenone) - Finisce in manette un giovane di 27 anni, E.D.,di origini albanesi residente a; il ragazzo era già sottoposto al regime deglidomiciliari a seguito una operazione che, nel settembre del 2017, aveva visto finire agli arresti quattro pregiudicati responsabili di numerosiaggravati in abitazioni, esercizi pubblici e commerciali.La Procura di Pordenone ha emesso adesso nei suoi confronti un ordine di esecuzione per la carcerazione perché il 27enne è ritenuto colpevole di 11 furti aggravati commessi nel mese di aprile dello scorso anno a Sacile,); E.D. dovrà scontare la pena di due anni e otto mesi di reclusione. A eseguire l'arresto i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Sacile.Un altro provvedimento è stato notificato dai carabinieri di Portogruaro (), nei confronti di M.M., una 36enne di), all’epoca dei fatti domiciliata a Sacile, anche lei coinvolta nell’indagine degli uomini del maggiore Michele Grigoletto; la donna deve scontare una pena 2 anni e 8 mesi di reclusione per furti e ricettazione commessi a Sacile e a Roveredo in Piano nell’aprile 2017. La 36enne è stata portata nel carcere di Trieste.