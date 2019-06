Vivaista e sportivo: Alfio ucciso in un incidente al torneo di mountain bike

di Susanna Salvador

TRAVESIO - È morto ieri pomeriggio mentre era in sella alla sua, lungo la provinciale 22, a Cornino. È, 64 anni, sarebbe andato in pensione nel 2020 dopo una vita passata tra i campi a custodire i prodotti locali attraverso un lavoro di ricerca e conservazione. Un'altra sua passione era il ciclismo e la corsa di ieri era l'ennesima tra quelle montagne che tanto amava. Erano circa le 17, Del Colle stava partecipando al Torneo Comuni amici, come confermato da Gianni Bortolussi, in sella alla sua mountain bike. Per una serie di sfortunate circostanze ha sbagliato il percorso, sbucando sulla provinciale 22 convinto che ci fossero