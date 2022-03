Aggredì fotografo del Gazzettino: no vax 70enne individuato e denunciato

PORDENONE - È stato individuato e denunciato per violenza privata aggravata l'uomo che nel gennaio scorso durante una manifestazione No Vax a Sacile aveva aggredito un fotoreporter che stava seguendo l'evento: si tratta di un uomo, di 70 anni, di Fontanafredda. La sera del 29 gennaio scorso, durante una manifestazione non autorizzata contro il «Green pass», l'anziano aveva aggredito fisicamente e verbalmente un fotografo del quotidiano «Il Gazzettino» che era stato incaricato di realizzare un servizio sull'evento. Il 70enne è stato identificato da personale della Digos della Questura grazie alle immagini scattate dallo stesso aggredito e dalle riprese delle telecamere della piazza.