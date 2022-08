Abusò di una ragazzina in Romania, arrestato in un bar

PORDENONE - Un cittadino romeno, di 24 anni, condannato per violenza sessuale aggravata nel suo paese, è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Pordenone in un bar del centro città. L'uomo, in Italia senza fissa dimora, nel corso della verifica nelle banche dati in uso alle forze dell'ordine, è risultato essere destinatario di un Mandato di Arresto Europeo, in esecuzione di una sentenza di condanna a 5 anni di reclusione, per il reato di violenza sessuale commesso ai danni di una minorenne di 13 anni, crimine avvenuto in Romania il 30 luglio 2019. Il giovane è stato chiuso nella Casa Circondariale di Udine in attesa dell'estradizione.