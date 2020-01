Zainetto sospetto abbandonato sotto i portici: gli artificieri lo fanno brillare

PADOVA - Due strade chiuse per due ore e artificieri in azione per uno zainetto lasciato abbandonato oggi, 30 gennaio, sotto i portici in centro storico a Padova, in via Breda, la strada che congiunge via Santa Lucia con la Piazza dei Frutti. L'intervento degli uomini che hanno disinnescato lo zaino, e che hanno messo in sicurezza gran parte dell'area chiudendo al passaggio anche Galleria Ezzelino, è durato poco; ma prima è stato necessario sondare con precisione che cosa potesse nascondersi dentro allo zaino. Il controllo dell'area è stato affidato ai carabinieri, lo zainetto è stato fatto brillare e a quanto pare al suo interno non vi era nulla di pericoloso. Ultimo aggiornamento: 20:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA