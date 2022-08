West Nile, salgono a 10 i ricoveri in terapia intensiva nell'ospedale padovano: sono gravi

PADOVA - Salgono a 10 i pazienti affetti da West Nile ricoverati in gravi condizioni in terapia intensiva nell'Azienda ospedaliera di Padova. Complessivamente le persone ricoverate nell'ospedale di via Giustiniani sono 15. «Alcuni di questi pazienti ospitati in terapia intensiva sono relativamente giovani, attorno ai 50-60 anni. I restanti sono anziani, colpiti duramente da questo virus, che quest'anno sembra particolarmente aggressivo» afferma Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda ospedaliera.

Solo in città si sono scoperti due nuovi casi di West Nile, per cui ci saranno due nuove disinfestazioni. Domani notte, tra il 23 e il 24 agosto, i residenti di via Pinali e via Longon vedranno in azione tra mezzanotte e le 4 i macchinari per uccidere le zanzare. Il sindaco Sergio Giordani ha emanato un'ordinanza per invitare i cittadini in quella fascia oraria a tenere le finestre chiuse, portare all'interno gli animali domestici e proteggere orti o piante commestibili.

Questa mattina, 22 agosto, l'Ulss 6 Euganea ha comunicato al Settore ambiente e territorio del Comune patavino la presenza di due nuovi casi di West Nile, trasmessa dalle zanzare Culex Pipiens. Secondo i protocolli, va effettuato un intervento adulticida, larvicida e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio. Da qui la disinfestazione.