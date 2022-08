West Nile, cluster a Battaglia Terme: continuano a salire i casi di infezione

PADOVA - West Nile, continuano a salire i casi di infezione. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell'Ulss 6 Euganea si registra un cluster a Battaglia Terme e si provvederà alla disinfestazione. In provincia di Padova si contano 73 persone affette da Febbre del Nilo e un caso sospetto per il quale i medici stanno ancora verificando. Stando ai dati aggiornati a venerdì, i ricoverati in Azienda ospedaliera sono 15.

«C'è da aspettarsi un progressivo ampliamento del focolaio endemico di West Nile perché il periodo d'incidenza di questa arbovirosi si estende fino a settembre» aveva detto Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, in un'intervista a Elisa Fais sul Gazzettino. «Per West Nile virus non abbiamo ancora un vaccino validato per uso umano né antivirali specifici. Quindi dobbiamo basarci sulla prevenzione e sulla sorveglianza virologica di tipo one-health, indagando non solo i casi umani ma monitorando anche l'ambiente: le zanzare con trappole e gli animali sentinella (uccelli, cavalli) con campionamenti seriali».