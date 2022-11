PADOVA - «È una bellissima sorpresa». Non si trattiene Daniele Turato, titolare della tabaccheria in piazzale Firenze 19 a Padova, dove giovedì 17 è stato centrato un 5 al SuperEnalotto. La giocata vincente è valsa, per un fortunato avventore del suo negozio, ben 34.512,29 euro. «Una cifra che non abbiamo mai raggiunto prima - racconta Turato, da 14 anni alla guida dell'esercizio -. Finora qui erano state giocate delle schedine del valore di 25 mila euro al lotto, o diversi Gratta e vinci che hanno totalizzato 10 mila euro ciascuno, ma certamente non ci siamo mai avvicinati a cifre che superassero i trenta mila». O soprattutto a vincite che, con un aiutino in più da parte della dea bendata, o meglio, con un numero vincente in più, avrebbero potuto raggiungere il famigerato sei e trasformarsi in oltre 300 milioni di euro.

Le cifre

Il jackpot attuale, cresciuto ancora, si è stabilizzato sui 311,1 milioni di euro, che saranno in palio nella prossima estrazione: una cifra record per il gioco che negli ultimi tempi non è stato sbancato. L'ultima sestina vincente, infatti, è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone in provincia di Fermo, mentre in Veneto il 6 manca dall'agosto 2017, quando a Caorle si sono vinti 78 milioni. Ieri, all'interno della tabaccheria padovana si è subito iniziato a pensare a chi potesse essere il fortunato giocatore, che aveva già portato aria di festa in tutto il quartiere.

Chi sarà il vincitore?

«Non siamo in centro città o nella zona turistica di Padova - continua il titolare - motivo per cui conosciamo un po' tutti i nostri avventori. Sono sempre persone che abitano nei dintorni. Vedendo l'orario penso di esserci stato io in ricevitoria e forse ho anche capito qual è stato il fortunatissimo signore. Vedo anche qualche 4 che si è realizzato nella stessa giornata, forse sempre suo». Intanto, nel dubbio, in tabaccheria si festeggia.