Superenalotto, non si accorge di aver vinto: torna al bar e scoppia la festa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Bel colpo. Unadi 70 anni di Fabriano ha vinto 28mila euro apresso la Tabaccheria “Il Borgo” di Maria Grazia Gobbi, in via Martiri della Libertà a. La donna, che ogni settimana gioca una schedina di 3 euro, non si era inizialmente accorta della vincita grazie al “4 più 1” ottenuto nell’ultima estrazione.Ieri mattina, infatti, si è recata nella rivendita, ha consegnato la scheda per giocare i soliti numeri, e quando la titolare ha inserito la scheda nell’apparecchio è scattata la segnalazione che annunciava la vincita di ben 28.000 euro. È la prima volta che l’anziana giocatrice abituale alvince una cifra così alta.