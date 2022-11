CEGGIA - A Ceggia il Natale è arrivato un po' in anticipo, quanto meno per il fortunato scommettitore che martedì ha centrato la cinquina vincente del concorso VinciCasa. E se a portare il dono, o per meglio dire in questo caso il premio, non è stato Babbo Natale, bensì la Dea Bendata, poco importa. La giocata è stata fatta alla tabaccheria gestita da Daniele Pillon in piazza Pio X, ma sull'identità del fortunato o della fortunata ancora nessun indizio è trapelato.

VINCITORE ANONIMO

«Non sappiamo proprio chi possa essere il possessore del tagliando raccontano i titolari La ricevitoria è su una zona di passaggio tra San Donà, San Stino e Torre di Mosto e abbiamo comunque anche molti clienti del paese che giocano, quindi potrebbe essere chiunque». VinciCasa è la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal. Il 5 vincente è stato realizzato con una schedina da un pannello, nell'estrazione di martedì 15 novembre, con la combinazione: 4, 20, 21, 29, 34. Al fortunato possessore del tagliando spettano ora 500mila euro, di cui 200mila corrisposti subito in contanti, mentre i restanti 300mila da investire per l'acquisto di una casa. Per questa parte, l'immobile può essere di qualsiasi tipo.

LA FORMULA

Il giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla spiega infatti il sito del gioco. Dalla nascita di VinciCasa, sono state già 184 le abitazioni assegnate, singole o più di pari valore. Ai numeri fortunati non è tuttavia nuova la ricevitoria di Daniele Pillon. Quella di martedì è solo l'ultima di una lunga serie in ordine di tempo. «Siamo una ricevitoria abbastanza fortunata» confermano i titolari, che da una ventina d'anni si sono trasferiti da Meolo a Ceggia. E a vedere i bottini del periodo il loro non sembra un commento di parte. «Abbiamo avuto parecchie vincite consistenti con i Gratta e Vinci. Anche con la Lotteria Italia, dove sono stati aggiudicati 25 e 50mila euro. Al lotto è stata centrata anche una combinazione fortunata da 120mila euro, ma poi anche varie minori sui 10mila euro con il Superenalotto. Quella di martedì, però, è una delle più consistenti come importo».

Anche se le tante vincite realizzate giornalmente sul territorio nazionale potrebbero indurre a pensare a guadagni facili, è però bene stare sempre allerta dai pericoli di cadere in una forma di ludopatia, soprattutto le persone più fragili. Nel frattempo, dopo il colpo grosso, i Pillon sperano anche nel jackpot per eccellenza: «Siamo contenti per il fortunato cittadino, chiunque sia. Aspettiamo la prossima schedina fortunata e perché no? Magari quella del Superenalotto!».