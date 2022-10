PADOVA - La dea bendata si è fermata in città. Ad essere baciato dalla fortuna un anonimo scommettitore che martedì scorso, investendo soli 3 euro per una schedina del Superenalotto, ha vinto ben 833.305,50 euro centrando un 5 Stella. La schedina è stata giocata nel punto vendita Sisal della Tabaccheria De Angelis di via Lorenzo Perosi 40 a San Lorenzo nel quartiere Arcella.

Il quasi milionario resta anonimo

Ieri mattina nel negozio c'è stato un via vai costante di clienti che dopo le doverose congratulazioni al titolare si lanciavano in diverse ipotesi ma il fortunato quasi milionario è rimasto rigorosamente anonimo. Frastornato dall'evento anche il titolare Michele che è subentrato al padre Antonio nella gestione della rivendita. «Il vincitore ancora non si è presentato, non abbiamo idea di chi possa aver giocato quella schedina da 3 euro, arrivano operai, studenti, lavoratori persone di vario genere - ha commentato Michele - nella mia tabaccheria giocano anche molte persone, non solo clienti fissi, e tra loro ci sono tanti immigrati dei dintorni, ma il vincitore potrebbe anche essere una persona di passaggio. Qui davanti c'è una pizzeria parecchio frequentata e spesso i loro clienti entrano a fare acquisti e a giocare».

Baciati dalla fortuna

La tabaccheria di via Perosi che esiste da qualche decennio sembra essere particolarmente in sintonia con la fortuna o lo sono i titolari. «Ho acquistato la tabaccheria che ora gestisce mio figlio nel 1998 e proprio quell'anno abbiamo avuto un cliente che ha vinto 50 milioni, cifra considerevole all'epoca, con un biglietto della lotteria Italia - ha ricordato Antonio - ma da allora vincite consistenti a livelli intermedi si sono succedute anche se non ai livelli di questa. Vincite sia al lotto che al superenalotto che al Gratta e Vinci. L'ultima da 10.000 euro il 28 settembre scorso».

«Non ho veramente idea di chi possa essere il fortunato - ha ribadito Michele - spero sia una persona e che abbia bisogno realmente di quel denaro, gli auguro anche di continuare ad avere fortuna nel saperli gestire, la somma è davvero importante». Nell'estrazione di martedì la tabaccheria de Angelis ha reso felici anche altri scommettitori, anonimi giocatori hanno centrato anche quattro 4 stella da 27.037 euro ciascuno. Nessun 6 né 5+ sono invece stati realizzati sul territorio nazionale nell'estrazione dell'altra sera invece con il jackpot che vola a 295,7 milioni di euro. L'ultimo 6 da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, un paesino di 1600 abitanti in provincia di Fermo.

I precedenti

Anche la scorsa estate la dea bendata si era concentrata su Padova. Era luglio quando un giocatore fortunato ha puntato un euro trovandosi in tasca un milione tondo tondo. In quell'occasione il gioco a estrazione era il MillionDay e la ricevitoria-tabaccheria dove è stata fatta la giocata era la Hammer All Stars di Abano Terme, situata in via Previtali, nello stabile che ospita il centro commerciale Alìper della città termale. Il titolare Massimiliano Girotto annunciò la notizia soddisfatto, e anche un po' emozionato. Ora tocca a Padova città un quasi milionario. Il fortunato ora dovrà riscuotere gli 833.305,50 euro che, ovviamente non possono essere riscossi nella tabaccheria dove ha effettuato la giocata come le vincite di poca entità.

A spiegare il sistema di riscossione Antonio De Angelis. «Una vincita di tale entità si può riscuotere solo nelle sedi Sisal di Milano o Roma - ha spiegato De Angelis - il vincitore con il tagliando vincente si potrà recare di persona negli uffici per espletare le pratiche necessarie ma può anche rivolgersi ad un professionista come un notaio. Sarà quindi quest'ultimo ad espletare tutte le pratiche necessarie alla riscossione di quanto vinto». A San Lorenzo intanto la notizia si è propagata a macchia d'olio non solo tra i clienti della tabaccheria ma anche nei locali vicini. In tanti vorrebbero essere il possessore della giocata così fortunata e vorrebbero conoscerne l'identità augurandosi che una tale fortuna non venga sprecata. In tanti però si lanciano anche ad immaginare cosa si potrebbe fare con una somma così alta che, decisamente, cambia la vita.