VIGODARZERE - È stata ritrovata morta la donna scomparsa da lunedì a Vigodarzere. Il corpo senza vita di Valentina Pilan, 47 anni, è stato scoperto ieri mattina poco dopo le 11 nelle acque del fiume Brenta in via Lungargine, all’altezza di via Giovanni XXII a Vigodarzere. Era rimasto impigliato nella vegetazione che costeggia la riva ed è stato individuato dalla squadra di soccorso fluviale di Padova e dei sommozzatori dei vigile del fuoco di Venezia. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per accertare le cause del decesso. Gli inquirenti non escludono alcuna pista e stanno valutando ogni ipotesi. Intanto la Procura ha aperto un fascicolo e il Pm Giorgio Falcone ha disposto l’esame esterno del cadavere. Al momento del ritrovamento sul posto sono arrivati il marito, che martedì mattina aveva denunciato la scomparsa, il fratello e la sorella della donna, per il riconoscimento del corpo.



SCOMPARSA DA LUNEDÌ La donna era scomparsa nel primo pomeriggio di lunedì, poco dopo le 14 e non aveva fatto ritorno a casa, al termine del turno di lavoro in un supermercato di Padova. Prima di arrivare a casa, Valentina si è fermata dal padre che è stato l’ultima persona a vederla in vita. Al termine del turno di lavoro del mattino, spesso la 47enne si fermava a casa del padre per un saluto. Padre e figlia hanno scambiato qualche parole e poi la donna si è diretta verso casa. Più tardi il genitore l’ha chiamata al telefono perché si era accorto che la figlia aveva dimenticato dell’insalata che le aveva preparato, e lei gli ha risposto che in quel momento si stava lavando i capelli e che sarebbe passata l’indomani mattina. Dopo essere rientrata, Valentina Pilan si è cambiata, ha indossato pantaloncini e maglietta ed è uscita, lasciando a casa il portafoglio con i documenti, i suoi effetti personali e anche il telefono cellulare.

È probabile che si sia diretta subito verso il lungargine del Brenta, dove di solito andava per fare jogging. Le ricerche di Valentina Pilan sono scattate subito dopo la denuncia di scomparsa da parte del marito, martedì mattina, e si sono indirizzate proprio lungo il Brenta. Per tutta la giornata, il tratto del fiume che bagna le sponde di Vigodarzere, da Limena fino al confine con Cadoneghe, arrivando poi fino a Vigonza, è stato sorvolato dall'elicottero dei vigili del fuoco che sono intervenuti anche con una squadra specializzata del nucleo sommozzatori. Sul posto sono stati impegnati anche i carabinieri della stazione di Vigodarzere, al comando del Maresciallo Nicola Florio, le unità cinofile e i volontari della protezione civile, questi ultimi intervenuti anche con le squadre addestrate per il soccorso fluviale.