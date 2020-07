SAN ZENONE-CORNUDA - E' morto a San Zenone per un malore mentre guidava l'auto Franco Tocchetto, 80 anni, ristoratore di Cornuda, Era il fondatore de La Rocca, azienda di catering di Cornuda. Ha telefonato ad una sua ex dipendente che abita nella zona per chiedere aiuto ma non ce l'ha fatta. Ultimo aggiornamento: 10:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA