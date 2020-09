Travolto da un'auto davanti casa, muore dopo sei giorni di agonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIGODARZERE - Morto dopo sei giorni di agonia, il 69enne investito mercoledì 26 agosto davanti alla sua casa, in via Ca' Pisani, a Vigodarzere.Staibano era stato colpito mentre attraversa la provinciale, per rientrare in casa. Ad investirlo una Fiat guidata da un uomo che proveniva da Saletto. L’impatto è stato molto violento: la vittima è stata urtata con la parte anteriore destra dell’auto, ha sbattuto il capo sul parabrezza, sfondandolo, ed è poi piombato sul marciapiede, proprio davanti al cancelletto dell’ingresso del suo condominio. Le sue condizioni erano state immediatamente giudicate disperate.