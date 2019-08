«Mi sò veneto de Sanbruson, e ti?» L'ambulante parla la lingua veneta Questa sì è integrazione....

Il video spopola sul web. Il venditore ambulante parla la lingua veneta meglio di noi, con la "cantilena" giusta. "Sò veneto de Sanbruson...". Conosce i modi dire, le parolacce, i proverbi locali: "Padovani gran dotori..." Prende in giro i montebellunesi "dal braccino corto". E come i veneti veri, sa come conquistarsi i clienti. Questa sì che è integrazione. Se ci fosse un test di lingua e cultura veneta, per ottenere la cittadinanza, lui lo passerebbe a pieni voti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA