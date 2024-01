PADOVA - Il pestaggio della 13enne da parte delle baby bulle, all’Arcella, non resterà impunito. Non per vendetta, ma per dare un segnale. Lo chiedono le mamme degli altri studenti delle scuole medie frequentate dalla ragazzina e lo vogliono anche i genitori della 13enne. Quale sia lo spirito della denuncia, lo spiega bene il papà della vittima, che ieri è andato nella stazione dell’Arma di Padova Principale, comandata dal luogotenente Giovanni Soldano: « Sono ragazze che hanno dei problemi e per questo vanno aiutate, ma vanno anche fermate, per questo le ho denunciate e confido nell’opera dei Carabinieri ». Le tre bulle, 14enni, frequentano il primo anno delle superiori: i presidi sono stati già contattati dall’Arma per l’organizzazione di incontri con gli studenti al fine di spiegare loro l’importanza del rispetto del prossimo oltre che le conseguenze penali di questi atti di violenza.

La scuola: « Grave che i genitori abbiano fatto girare il video »

Gli altri genitori degli studenti della scuola, nelle cui vicinanze è avvenuto il fatto, sono in fermento. Hanno paura che la stessa cosa possa capitare ai loro figli. Così gli insegnanti sottolineano il loro impegno nella prevenzione di atti di bullismo. « Non è accaduto dentro alla scuola, in cortile, o in orario scolastico - esordisce la vicepreside - noi siamo sempre molto attenti a questi temi, abbiamo anche creato una rete per prevenire la dispersione scolastica, il bullismo e altre problematiche , alla quale si possono segnalare situazioni particolari. Abbiamo istituito un tavolo con assistenti sociali, polizia locale e centri di animazione e stiamo anche stilando un protocollo di intervento. Abbiamo coinvolto le scuole di ogni ordine e grado, anche le superiori, che hanno sede nel quartiere » . La vicepreside spiega che viene svolto un lavoro quotidiano di prevenzione : nel settembre scorso è stata organizzata una serata in collaborazione con la Consulta di quartiere proprio sul bullismo ed il disagio giovanile. « Noi abbiamo avvisato chi di competenza perchè l’episodio si è verificato fuori dalla scuola , spetta alla famiglia presentar e la denuncia - conclude - noi lo abbiamo saputo ieri sera sul tardi (mercoledì, il giorno del pestaggio, avvenuto tra le 14.30 e le 15, ndr) e ci siamo subito attivati, avevamo Consiglio d’Istituto alle 18. C onsideriamo molto grave che i genitori abbiamo fatto girare il video nelle loro chat » .

Il movente sarebbe la gelosia per un ragazzo