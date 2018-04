Auto sfonda la vetrata della birreria: panico tra i clienti, feriti due giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSELICE (PADOVA) - Si schianta, feriti due giovani e panico tra i clienti del locale. La notte scorsa, mezzora dopo la mezzanotte, isono intervenuti inper un’auto finita contro la facciata e parte dell’ingresso di una birreria, di cui è stata divelta la porta finestra. Lo schianto dopo che il conducente ha perso il controllo dell'auto: è rimasto ferito lui e pure il coetaneo seduto al suo fianco. Fortunatamente nessuna persona che si trovava all’interno del locale è rimasta travolta. La squadra dei pompieri accorsa da Este ha messo in sicurezza la Seat Leon ed estratto i due giovani rimasti incastrati nell’abitacolo dell’auto. I feriti sono stati stabilizzati dal personale del Suem per poi essere trasportati in ospedale dalle due ambulanze intervenute. Idi Albignasego hanno eseguito i rilievi dell'incidente.