Covid Veneto, il bollettino di oggi, 12 ottobre 2022. 6.410 i nuovi contagi e 4 vittime nelle ultime 24 ore. Quasi mille ricoverati negli ospedali

Covid in Veneto, il bollettino di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022. Si arresta oggi l'impennata di casi di Coronavirus nella nostra regione registrata negli ultimi giorni. Sono 6.410 i nuovi casi di positività al virus registrati nelle ultime 24 ore per un totale dei contagi che raggiunge quota 2.341.023. Il report segnala 4 vittime, il totale sale quindi a 15.548. Gli attuali positivi risultano in aumento, per un totale di 65.717 casi. Cresce il dato ospedaliero, con 910 ricoveri in area medica (+35) mentre sono costanti a 42 i pazienti in terapia intensiva.

I contagi nelle province in Veneto

Il maggior numero di contagi si è registrato nella provincia di Padova, con 1215 casi, segue Vicenza con 1191 nuovi positivi, Venezia con 1123, Treviso con 1105 e Verona con 1074. Infine Belluno, con 329 casi, e Rovigo, con 297.